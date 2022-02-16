بتداولات بلغت 10 مليارات ريال.. “الأسهم السعودية” يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأربعاء، عند مستوى 12495.22 نقطة، بارتفاع 144.58 نقطة، وبتداولات وصل الإجمالي إلى 10 مليارات ريال.

وتجاوز عدد الأسهم المتداولة 243 مليون سهم بأكثر من 446 ألف صفقة، تراجع خلالها أسهم 47 شركة، فيما ارتفعت قيمة أسهم 147 شركة.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعا في التعاملات من نصيب شركات علم، وشمس ، والباحة، وساسكو، والعربية، أما الأكثر انخفاضا فكانت أسهم أنابيب الشرق، الأهلي ريت 1، وبوان، وأسمنت اليمامة، وتنمية، بنسب ارتفاع وانخفاض ما بين 30.00% و2.58%.

وجاءت أسهم شركات زين السعودية، والإنماء، دار الأركان، والجزيرة، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وصدر ،والجزيرة ، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وعن مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، أغلق مرتفعًا 133 نقطة ليقفل عند مستوى 25.287.28 نقطة، وبتداولات بلغت 131 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1.4 مليون سهم تقاسمتها 5173 صفقة.