الكويت.. وزيرا الدفاع والداخلية يقدمان استقالتهما بسبب “اضطراب المشهد السياسي” #عاجل

كشفت تقارير صحفية كويتية، اليوم الأربعاء، أن وزيرا الدفاع والداخلية الكويتيين تقدما باستقالتهما إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بسبب ما أسموه بـ”اضطراب المشهد السياسي”، و”الجو العام المليء بالمشاحنات”.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية، عن الشيخ حمد جابر العلي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قوله إن الحالة التي آلت إليها البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية؛ دفعته والشيخ أحمد المنصور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى تقديم استقالتهما.

وأضاف “العلي”: “أقسمنا على المحافظة على المال العام وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية، وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز”، بحسب ما نقلت الصحيفة.

وسنوافيكم بالتفاصيل.