تنبيه جديد من “الأرصاد” بشأن الطقس

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيها بشأن حالة الطقس المتوقعة على مناطق المملكة.

وأوضح المركز عبر حسابه على مركز التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن طقس المملكة ستشهد تقلبات جوية على معظم المناطق.

وأشار إلى أن هذه التقلبات ستبدأ من مساء الجمعة المقبل، على أن يتم إصدار تقرير يتعلق بالتقلبات الجوية المتوقعة على مناطق المملكة.

وطالب المركز، الجميع، باتباع الإرشادات اللازمة من الجهات المختصة ومتابعة حالة الطقس من المصادر الرسمية عبر مواقعها الإلكترونية ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق كما تنشط الرياح السطحية خلال النهار على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.