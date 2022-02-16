“الناتو” يكشف تطورات الأزمة الأوكرانية.. ويتوعّد روسيا

تحدث أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج، مساء اليوم الأربعاء، عن الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا استعداد الحلف لأي مبادرة لتهدئة الأوضاع.

وهاجم روسيا قائلا: “تسعى لإجبار الدول الأوروبية على الاستجابة لمطالبها بالقوة كما تحاول إرساء واقع جديد لتحدي مبادئ السيادة الأوروبية باستخدام القوة العسكرية”.

وتابع في مؤتمر صحفي: “تحركاتنا كلها كانت دفاعية والحلف لا يشكل تهديدا لروسيا، وإذا تمت الموافقة فإن الوحدات القتالية الجديدة سيتم نشرها في رومانيا ومنطقة البحر الأسود وليس أوكرانيا”.

وأكد أن حلف ليس لديه أي خطط لنشر الأنظمة الهجومية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه من الممكن التوصل إلى اتفاقيات مع روسيا.

وأضاف: ” مستعدون للإصغاء للمطالب الأمنية الروسية، ولم نر أي خفض للتصعيد من قبل روسيا على الأرض”، مشيرًا إلى أن روسيا ستواجه عواقب كبيرة إذا قامت بغزو أوكرانيا.

وأكمل أمين عام حلف الناتو: “ليست لدينا أي معلومات حول ما تسعى روسيا لفعله بالحشود العسكرية الضخمة على الحدود.. روسيا أبدت الاستعداد لاستخدام القوة لتغيير مبادئ أساسية تتعلق بأمننا المشترك “، مضيفا: “كنا شفافون فيما يتعلق بالمعلومات التي نتشاطرها.. لا يمكن الجدال بشأن القوات والمعدات التي نشرتها روسيا”.

وقال: “لم يحصل أي تغيير على الأرض، ولم تنسحب روسيا من الحدود.. ونواجه أزمة في الأمن الأوروبي، وقد وضعنا خيارات إضافية مثل نشر قوات اضافية شرق أوروبا”.

في السياق، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، “إن بعض الدول تحاول جر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى التلاعب السياسي حول أوكرانيا”.

وأضاف جروشكو في تصريحات لوكالة أنباء “تاس” الروسية:” إن روسيا تشعر بقلق إزاء قرار بعض الدول الأعضاء في هذه المنظمة سحب ممثليها من بعثة الرصد التابعة لها، العاملة في منطقة النزاع بين كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك المعلنتين من طرف واحد في منطقة “دونباس” جنوب شرقي أوكرانيا”.