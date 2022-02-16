خلال شهر.. رفع 1896 مركبة متوقفة بطريقة عشوائية بالرياض

واصلت أمانة منطقة الرياض، جهودها لتحسين المشهد الحضري في العاصمة، بالتعامل مع السيارات المهمة التي وصل عددها قرابة 4 آلاف مركبة، خلال يناير الماضي.

وأوضحت الأمانة أنها رفعت 1896 مركبة لم يستجب ملاكها مع الإشعارات وسجلت بحقهم الغرامات والجزاءات البلدية، تزامنا مع أخطرت ملاك 2039 مركبة بضرورة المسارعة في إزالتها تفاديا لحجزها وتطبيق العقوبات النظامية.

وشددت الأمانة على ضرورة التخلص من المركبات وفق الطرق النظامية وعدم تركها بالأماكن العامة بطرق عشوائية.

وتأتي جهود أمانة منطقة الرياض في رفع المركبات المهملة متكاملة مع العديد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة في المدينة، وتحسين مشهدها الحضري.