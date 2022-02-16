هل يؤثر لقاح #كورونا أثناء الحمل على الرضع بعد الولادة؟.. دراسة تكشف مفاجآت

التطعيم ضد فيروس كورونا أثناء الحمل يمكن أن يساعد في حماية الطفل بعد الولادة أيضاً من الفيروس التاجي، وفقا لدراسة حديثة نشرها موقع “CNN” الأمريكي.

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية “CDC”، أن الأطفال المولودين لأمهات تلقين جرعتين من لقاح الحمض النووي الريبي أثناء الحمل أقل عرضة بنسبة 61٪ لدخول المستشفى مع كورونا في الأشهر الستة الأولى من حياتهم، مقارنة بالأطفال المولودين لنساء لم يتم تطعيمهن أثناء الحمل.

وقال في دراسة حديثة: “كانت الحقن فعالة عندما تم تلقيح الأمهات الحوامل ، لكنها قدمت حماية أكبر عند إعطائها 21 أسبوعًا من الحمل أو بعد ذلك”.

وتوصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بتطعيم الحوامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ، لأنهن معرضات بشكل كبير لخطر الإصابة بمضاعفات إذا أصيبن بالعدوى أثناء الحمل.

وتقول الوكالة إن التطعيم آمن وفعال للأم والطفل، وفي نوفمبر أوصت الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد بالتعزيزات لجميع الحوامل المؤهلات.

الدراسة الجديدة، التي نُشرت في 15 فبراير في التقرير الأسبوعي للمراضة والوفيات التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تقدم أول دليل حقيقي على أن التطعيم أثناء الحمل يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على الأطفال في مأمن من الفيروس.

وكتب مؤلفو الدراسة أن الأجسام المضادة لمكافحة الأمراض الناتجة عن التطعيم يبدو أنها تنتقل من الأم إلى الطفل في الرحم وتوفر الحماية من الأمراض الشديدة والاستشفاء.

وفحص الباحثون بيانات ما يقرب من 400 رضيع تقل أعمارهم عن 6 أشهر تم نقلهم إلى المستشفى في 17 ولاية من يوليو 2021 إلى يناير 2022، وتم نقل ما يقرب من نصف هؤلاء الأطفال إلى المستشفى مع كورونا، كما تم نقل الأطفال الآخرين إلى المستشفى لأسباب أخرى وعملوا كمجموعة تحكم.

في المجموعتين، كان متوسط ​​العمر شهرين. حوالي 20٪ من الأطفال لديهم حالة طبية أساسية واحدة على الأقل، وحوالي 20٪ ولدوا قبل الأوان.

وجد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه من بين الأطفال الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب كورونا، ولد 84 ٪ لأمهات لم يتم تطعيمهن أثناء الحمل، وكان الأطفال المولودين لأمهات تم تطعيمهن أثناء الحمل أقل عرضة بنسبة 61 ٪ لدخول المستشفى مع كورونا مقارنة بالأطفال المولودين لأمهات غير محصنات.

وبدا أن توقيت التطعيم مهم أيضًا، كان الأطفال المولودين لأمهات تم تطعيمهن لمدة 21 أسبوعًا على الأقل من حملهن أقل عرضة بنسبة 80٪ للدخول إلى المستشفى مع COVID-19 مقارنة بأمهات غير محصنات، وانخفض هذا الرقم إلى 32٪ للأطفال المولودين لأمهات حصلن على الحقن في أول 20 أسبوعًا.

وقال الباحثون إن أطفال الأمهات اللائي أكملن جرعتين من لقاح فيروس كورونا فايزر أو موديرنا أثناء الحمل كان لديهن خطر أقل بنسبة 60٪ في دخول المستشفى مع كورونا في الأشهر الستة الأولى من حياتهم.