بريطانيا تتخذ خطوة جديدة لحماية” الأطفال بين 5 و 11 عاما ” من كورونا

أعلنت بريطانيا عن خطوة جديدة في اتجاه حماية الأطفال من سن 5 سنوات حتى 11 عاما من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

وقال وزير الصحة البريطاني إن لقاح كورونا سيقدم إلى الأطفال بين 5 و 11 عاما

وفي وقت سابق، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، إن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ينتشر بكثافة، ويؤدي إلى دخول حالات كثيرة للمستشفيات.

وأوضح “أدهانوم” في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف، أنه من الخطأ الاعتقاد بأن المتحور ليس خطيرًا مشيًرا إلي أن عدد الحالات المصابة به الأسبوع الماضي وصل إلى حوالي 18 مليون حالة.