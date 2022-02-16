الحرب تشتعل؟ .. مواجهة بين مقاتلات روسية وأمريكية فوق البحر المتوسط

قالت شبكة “سي إن إن” الإخبارية إن هناك مواجهة بين مقاتلات روسية وأميركية فوق المياه الدولية بالبحر المتوسط الأسبوع الماضي.

تحذير من حرب نووية

وأكد نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ميخائيل بوبوف

انه في ظل التوتر الحاصل، فإن أي إطلاق صاروخي قد يتم تفسيره على أنه ضربة نووية محتملة.

“قلة من الناس باستثناء الخبراء يفكرون في حقيقة أن الأنظمة الحديثة تكتشف بسرعة نوع الإطلاق الصاروخي، إذ لا يمكن تحديد ما إذا كان الصاروخ يحمل رؤوسا نووية”.

وأضاف: “لذلك، في حالة التوتر السياسي العسكري يمكن تصنيف أي إطلاق صاروخي على أنه ضربة نووية”.

تحالف أمريكي أوروبي

وأشار إلى أن “الولايات المتحدة شكلت في أوروبا قوة عسكرية قوامها أكثر من 60 ألف فرد، و200 دبابة، وحوالي 150 طائرة مقاتلة لخلق تهديد دائم لبلادنا”.

وشدد على أنه “على مدى السنوات السبع الماضية، حدثت زيادة كبيرة في تعداد وقدرات القوات الأمريكية، وزاد عدد القوات البرية الأمريكية في أوروبا بنسبة 30%، فيما تضاعف عدد المركبات المدرعة 4 مرات”.