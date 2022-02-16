وزير المالية: المملكة على أتم الاستعداد لدعم رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين #مجموعة_العشرين

أوضح وزير المالية محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان أن المملكة على أتم الاستعداد لدعم رئا*سة إندونيسيا لمجموعة العشرين.

وقال الجدعان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أتطلع إلى الاجتماع المقبل لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين.

و أضاف إن المملكة على أتم الاستعداد لدعم الرئاسة الإندونيسية والعمل المشترك من أجل النمو القوي والمستدام والشامل

رئاسة مجموعة العشرين

و تتولى إندونيسيا رئاسة مجموعة دول العشرين بدلا من الهند كانت وزيرة الخارجية الإندونيسية رتنو مرصودي، قد قالت إنه تم الاتفاق على تعديل جدول رئاسة مجموعة العشرين باعتبار أن إندونيسيا سترأس أيضاً مجموعة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عام 2023.

وقالت مرصودي في مؤتمر صحافي: “في الأصل كان مقرراً أن تتولى إندونيسيا رئاسة المجموعة عام 2023”.

وتابعت “لكن، نظراً إلى أن إندونيسيا ستتولى عام 2023 رئاسة مجموعة آسيان، بحثت إندونيسيا (تبديل) رئاسة مجموعة العشرين مع الهند”.

وأضافت أن “الهند بدورها طلبت تبديل موعد رئاستها للمجموعة إلى عام 2023”.-