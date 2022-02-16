قنصلية المملكة في جنيف توجه رسالة للمواطنين

وجهت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في جنيف، اليوم الأربعاء، رسالة مهمة للمواطنين.

وأعلنت الحكومة السويسرية في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الأربعاء 16 فبراير في العاصمة برن، عن رفع التدابير الوقائية المتعلقة بجائحة كوفيد وأنه اعتبارا من يوم الخميس 17 فبراير لن تكون هناك قيود على حجم التجمعات الخاصة بالإضافة إلى عدم الزامية ارتداء القناع الصحي أو إظهار الشهادة الصحية، في المتاجر

والمطاعم ودور السينما والمسارح وفي الاماكن العامة الأخرى في سويسرا.

وتحتفل سويسرا بـ “يوم الحرية” غدا الخميس عندما يتم إلغاء مجموعة من قيود كوفيد- 19 على الحياة العامة.

وأعلنت الحكومة الأربعاء أن الأشخاص غير الملقحين سيتم السماح لهم مجددا بدخول المطاعم والمنشآت الثقافية والترفيهية.

وسيتم إلغاء وضع حد أقصى لعدد الأشخاص الذين يلتقون على انفراد إلى جانب الإرشادات التي تطلب من الموظفين العمل عن بعد، كما سيتم الإبقاء على الإلزام بوضع الكمامات في المواصلات العامة ومنشآت الرعاية الصحية. ويتعين أيضا على طواقم دور رعاية المسنين الاستمرار في وضع الكمامات.

وذكرت الحكومة أن الوضع الوبائي في البلاد مستمر في التحسن.