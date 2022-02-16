عاجل .. وفد أمريكي يتجه إلى الرياض لهذا السبب

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن وفدا أمريكيا اتجه إلى المملكة لبحث مجموعة من القضايا الشائكة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن وفدا أمريكيا توجه إلى السعودية لبحث قضايا عدة من بينها اليمن وإمدادات الطاقة عالميًا

و أضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: نتواصل مع حلفائنا منذ أسابيع لاتخاذ عدد من الإجراءات لضمان إمدادات الطاقة في حال اجتياح روسيا للأراضي الأوكرانية

وأكد مسؤول أمريكي أن منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومبعوث وزارة الخارجية للطاقة عاموس هوشتاين زارا الرياض يوم الأربعاء في محاولة لتعزيز العلاقات على نطاق أوسع، وطلب ضخ المزيد من النفط الخام وتحقيق استقرار الأسواق” ولكن المملكة تتمسك بالإنتاج المتفق عليه من خلال أوبك.