إيلون ماسك يتبرع بـ5.7 مليار دولار .. ما السبب؟

تبرع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بـ5.7 مليار دولار من أسهم شركة “تسلا” في خطوة جريئة من رجل الأعمال الأمريكي.

وجاء تبرع “ماسك” لصالح الجمعيات الخيرية في فترة 10 أيام في نوفمبر الماضي.

وأظهر ملف شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، أن ماسك تبرع بإجمالي 5،044،000 سهم في شركة صناعة السيارات الأكثر قيمة في العالم لجمعية خيرية في الفترة من 19 نوفمبر إلى 29 نوفمبر من العام الماضي.

وبلغت قيمة التبرع 5.74 مليار دولار، بناء على أسعار إغلاق أسهم “تسلا” في الأيام التي تبرع فيها بالأسهم.

في أواخر العام الماضي، باع ماسك ما قيمته 16.4 مليار دولار من الأسهم بعد استطلاع آراء مستخدمي “تويتر” حول تفريغ 10٪ من حصته في الشركة.