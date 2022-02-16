تقارير علمية: أوميكرون قد يؤدي للاختناق عند الأطفال

أعلن علماء جامعة كولورادو الأمريكية، أنه عند إصابة الأطفال بمتحور كورونا “أوميكرون” يلاحظ تورم في الحنجرة “الخناق الكاذب”، ما يهدد حياتهم.

واتضح للباحثين أن التهاب الحنجرة القصبي، ناجم عن عدوى وحساسية في الحنجرة، يمكن أن يؤدي إلى الاختناق، ما يهدد حياة المريض.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج من دراستهم لبيانات الأطفال الذين رقدوا في المستشفيات الأمريكية بسبب إصابتهم بعدوى كورونا وشعورهم بالاختناق.

ووفقا للباحثين، “تشير التقارير الأولية، إلى أن متحور “أوميكرون” يتكاثر بنشاط في الشعب الهوائية الموصلة، ما قد يزيد من خطر إصابة الأطفال بالخناق، لأن قطر الشعب الهوائية عندهم صغير”.