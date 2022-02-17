ضحايا أمطار البرازيل في ازدياد

ارتفع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في مدينة بتروبوليس في البرازيل إلى 94 قتيلا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية الأربعاء نقلا عن إدارة المدينة.

وحذر عمدة مدينة بتروبوليس “روبنز بومتيمبو” من أن الحصيلة الفعلية للوفيات يمكن أن تكون أكبر. ولم يتضح بعد عدد المفقودين.

وتردد أن الانهيارات الأرضية ضربت ما لا يقل عن 80 منزلا، واضطر أكثر من 377 شخصا إلى مغادرة منازلهم في المدينة الواقعة في ولاية ريو دي جانيرو.

وتمكنت خدمات الحماية المدنية من إنقاذ 24 شخصا. وتم إدراج 35 شخصا آخرين في عداد المفقودين.

وتسببت الأمطار الغزيرة يوم الثلاثاء في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.