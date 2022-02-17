مشهور السناب يتعرض لحادث مروري والدعوات له بالشفا العاجل #شبل_يام

انهالت الدعوات بالشفا العاجل لشبل يام حسين العجمي والذي تعرض مؤخرا لحادث مروري وتناقل مغردون خبر الحادث المؤلم الذي تعرض له حيث أدى ذلك لإصابات بالغة.

شبل يام لم يتجاوز العقد الأول من عمره، وقد بات من مشاهير عالم السوشيال ميديا، بعد أن عرف بغيرته الشديدة على رموز الوطن السعودي.

وطالب نشطاء من جميع رواد مواقع التواصل الدعاء للطفل الذي اكتسب شهرة واسعة في العالم الافتراضي العربي وأصبح اسمه حديث الكثير في منصات التواصل الاجتماعي.

أحد المغردين نقل عن مصدر مقرب من شبل يام حالته الصحية مؤكداً أنه في غيبوبة ولا توجد في أي كسور بسبب الحادث.

كما تداولوا مقطع صوتي لوالده يؤكد تعرض ولده لحادث مروري وأنه في حالة وفاة دماغية.