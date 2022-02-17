عاجل.. مواطنون: القوات الأوكرانية قصفت مواقعنا بالمدفعية

اتهم مواطنون من إقليم لوغانسك القوات الحكومية الأوكرانية بقصف مواقعهم بالمدفعية.

وفي تصريحات بثتها وكالة رويترز قالوا: القوات الحكومية قصفت بالفعل مواقعنا بالمدفعية.

وكانت سلطات جمهورية لوغانسك المعلنة ذاتيا قد اكدت إن قوات الأمن الأوكرانية نشرت 22 دبابة T-72 بالقرب من قرية بودليسني على خط التماس في دونباس شرق أوكرانيا.

وجاء في بيان: في انتهاك للفقرة الثالثة، يواصل الطرف الآخر وضع أسلحة ومعدات عسكرية في المستوطنات الواقعة على الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.

وفي منطقة اللواء 79، تتواجد 22 دبابة من طراز T-72 بالقرب من قرية بودليسني (قرب خط التماس في دونباس)”.