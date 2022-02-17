219 ألف وظيفة جديدة بإنتظار السعوديين

خطه طموحه يسعى قطاع التعدين لتنفيذها بحلول. عام 2030، توفر 219 ألف وظيفة جديدة، تضاف الى سوق العمل في المملكة، بخلاف زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة من 64 مليار ريال حاليا الى 240 مليار ريال .

كما تهدف استراتيجية القطاع الإسهام في خفض الواردات بنحو 37 مليار ريال.

ويحظى قطاع التعدين باهتمام كبير من الحكومة السعودية انسجاماً مع رؤية المملكة التي رسمت خطة واضحة المعالم لهذا القطاع بقيادة وزارة الصناعة والثروة المعدنية كي يصبح القطاع الركيـزة الثالثـة فـي الصناعـة السـعودية، لاسيما أن الحجم المحتمل للثروات المعدنية في المملكة يقدر بخمسة (5) تريليون ريال.

وتتمتع المملكة بمقومات تعدينية متميزة تشمل توافر الخامات المعدنية والإمكانيات الجيولوجية الكبيرة، والجغرافيا الشاسعة والمتنوعة، والبنية التحتية الضرورية، مثل شبكة الطرق، والمطارات والموانئ والطرق العالمية للملاحة البحرية، وتوفر مصادر الطاقة.

وقد سبق لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أن وصف القطاع بنفط آخر غير مستغل.

كما تتبنى حكومة المملكة العديد من المبادرات والمشاريع الطموحة الهادفة إلى تنظيم وتعزيز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً في مجال الثروة المعدنية.