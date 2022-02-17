تستمر 3 أيام.. ” #المسند”: حالة مطرية تبدأ في هذا الموعد

رغم استقرار الأجواء اليوم على معظم البلاد، ولكن تشير التوقعات إلي وجود حالة مطرية تستمر لمده ثلاثة أيام.

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً الدكتور عبدالله المسند، إنه يتوقع أن تكون الأجواء اليوم (الخميس) مستقرة على معظم البلاد.

وأضاف المسند أن التوقعات تشير كذلك إلى قدوم حالة مطرية قصيرة تعقب فترة الاستقرار هذه، تبدأ يوم السبت المقبل وتنتهي يوم الأحد أو الإثنين.

ولفت إلى أن اليوم (الخميس) الذي يوافق الـ 16 من شهر رجب (الـ 17 من شهر فبراير)، موعد نوء سعد الذابح وهو أحد المنازل الثلاثة للعقارب.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء صحو إلى غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف كذلك على أجزاء من سواحل منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة تتحول جنوبية إلى جنوبية شرقية باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .