6 أعراض للإصابة بـ”أوميكرون”.. وهكذا التعامل معها

يعاني المصابون بمتحور كورونا بعدد من الأعراض التي رصدتها دراسة حديثة التي كشفت استقرار الفيروس في الأمعاء بدلا من الأنف.

وحددت الأعراض ونصائح الأطباء بكيفية التعامل عند ظهور تلك الأعراض على المصاب ، وأن الأشخاص المصابين بمتحور “أوميكرون”، قد يعانون من بعض الأعراض بالجهاز الهضمي، حيث يستقر الفيروس في الأمعاء بدلًا من الأنف والجهاز التنفسي.

وأشارت الدراسة التي نشرتها مجلة “ذا صن” إلى أن المصابين بـ”أوميكرون” قد يعانون من الغثيان، والتقيؤ، وآلام البطن، والانتفاخ، وحرقة المعدة، والإسهال.

وينصح الأطباء عند ظهور هذه الأعراض بالعزل الذاتي الفوري، وإجراء اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.