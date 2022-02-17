فيروس #كورونا.. الوفيات تتجاوز 6.2 ملايين

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 414.9 مليون، والوفيات إلى 6.210 ملايين، حتى صباح الخميس، وفقا لوكالة رويترز.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2870 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و40 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1494293 إصابة، منها 71167 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 29917 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1393209 حالة.

أعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم الخميس ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) إلى 42.75 مليون بعد تسجيل 30757 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بسبب المرض ارتفع إلى 510413 بعد تسجيل 541 وفاة جديدة.

سجلت كوريا الجنوبية 93,135 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد – 19 )، مما رفع إجمالي عدد الحالات إلى 164,5978، وفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد 36 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس مما رفع إجمالي الوفيات إلى 7,238 .

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأربعاء تسجيل 147734 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 1085 وفاة.

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن27 مليونا و 806786 إصابة بكورونا و 640774 وفاة منذ بداية الجائحة ​​​.