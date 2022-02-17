لأول مرة منذ 60 عامًا.. سمكة قرش تغلق #شواطئ_سيدني

أُغلقت عدة شواطئ في سيدني اليوم، بعد مقتل شخص في هجوم سمكة قرش بينما كان يسبح، وذلك في أول واقعة من نوعها تشهد سقوط قتلى على شواطئ المدينة منذ ما يقرب من 60 عامًا.

وأمرت السلطات الأسترالية الناس بالبقاء بعيدًا عن المياه، كما شهدت المناطق القريبة من موقع الهجوم نشر وسائل لاصطياد أسماك القرش، والطائرات بدون طيار لمعرفة ما إذا كان القرش لا يزال في المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو نشر على الإنترنت سمكة قرش تهاجم شخصًا بعد ظهر أمس، قبالة شاطئ ليتل باي بالقرب من مدخل خليج بوتاني.

يذكر أن أول هجوم لأسماك القرش يوقع قتلى في سيدني كان في عام 1963م.