رئيس جيبوتي: #المملكة تحسن أوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية

الرئيس الجيبوتي: السعودية تعزز أهدافنا التنموية وتسهم في تحسين أوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية

أشاد رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر جيله، بأهمية الجهود التنموية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشاريع الإنمائية لجمهورية جيبوتي، على مستوى كافة القطاعات الحيوية والفاعلة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة والإسهام في تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

جاء ذلك خلال استقباله (أمس) في العاصمة الجيبوتية، الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان بن عبدالرحمن المرشد والوفد المرافق له، الذي يتواجد حالياً في العاصمة جيبوتي لافتتاح ووضع حجر الأساس لحزمة من المشاريع التنموية التي يمولها الصندوق في قطاعات المياه والنقل والإسكان والتنمية الحضرية في جمهورية جيبوتي.

المرشد نقل للرئيس الجيبوتي، حرص حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها على الإسهام في العلاقات التنموية من خلال المشاريع الحيوية مع جمهورية جيبوتي.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي فيصل بن سلطان القباني، وعدد من المسؤولين، وذلك لمناقشة المشاريع التنموية التي يموّلها الصندوق ومتابعة سير أعمال تنفيذها.