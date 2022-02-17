226.34 ريال سعراً لجرام #الذهب في #المملكة

صعدت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الخميس 17 فبراير/شباط 2022، مع استقرار سعر الذهب الفوري في الأسواق العالمية.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم، إلى نحو 226.34 ريال (60.32 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولًا في الأسواق)، بداية تعاملات اليوم، إلى نحو 198.05 ريال (52.78 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 عند فتح تعاملات اليوم في السعودية، إلى نحو 169.76 ريال (45.24 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية، فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 132.03 ريال (35.19 دولار).

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم، صعودا، إلى نحو 7039 ريالًا (1876 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم، نحو 1584 ريالًا (422.26 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وعالميا ، استقر سعر الذهب الفوري عند 1868.09 دولارًا للأوقية ، اعتبارًا من 0331 بتوقيت جرينتش ، بالقرب من أعلى مستوى في يونيو عند 1879.48 دولارًا الذي سجله يوم الثلاثاء. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1870.30 دولار.