انسحاب عسكري جديد لروسيا

تواصل روسيا، اليوم الخميس، انسحابها عسكريا من مناطق جديدة، في خطوة قد تحمل طمأنة للحلفاء والأعداء على حد سواء، فيما يتعلق بالحرب على أوكرانيا.

وتأتي الانسحابات، التي تتضمن تجهيزات كانت قد صعدت مخاوف احتمالية شن موسكو لحرب على أوكرانيا، من شبه جزيرة القرم.

من جانبها؛ نقلت وكالة الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات العائدة هي وحدات منطقة الجنوب الفيدرالية، وستعود عبر السكة الحديد.

وأوضحت أن تلك القوات أنهت مشاركتها في مناورات في قواعد روسيا بمنطقة شبه جزيرة القرم، ولم تعد هناك حاجة لبقائها هناك.

في السياق، عرضت وسائل إعلام روسية مشاهد تظهر قطارا يحمل شاحنات عسكرية، ويعبر الطريق الذي يربط القرم بروسيا.

وتأتي خطوات روسيا في ظل مخاوف غربية من اجتياح موسكو لأوكرانيا، خاصة بعد أن حشدت أكثر من 100 ألف عسكري على حدود البلاد، وهو ما تنفيه موسكو.

وجاءت الانسحابات بعد أسابيع من التصعيد، وسط عشرات الإدانات والتحذيرات الدولية، لكن البيت الأبيض لا يزال يندد بحجم القوات الروسية، مؤكدا أنه لم يلمس أي خفض في عددها، متهما روسيا بإرسال تعزيزات جديدة.