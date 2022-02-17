النفط يهبط وسط مخاوف “المحادثات النووية” و”الأزمة الروسية الأوكرانية”

هبطت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط مخاوف “الاتفاق النووي”، و”الحرب الروسية الأوكرانية”، لكن المحادثات الأخيرة حدت من الخسائر.

وهبط سعر خام برنت 1.26 دولار، ما يعادل 1.3 بالمائة، إلى 93.55 دولار للبرميل، بحلول الساعة 12:14 بتوقيت السعودية.

فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي هبوطا بما قيمته 1.34 دولار، بما يعادل 1.4 في المائة، إلى 92.32 دولار للبرميل.

وجاء الهبوط الأخير بعد أن سجل الخامين هبوطا سابقا بأكثر من 2 في المائة.

وتعقد الولايات المتحدة وإيران وعدة أطراف أخرى مباحثات تستهدف إنقاذ الاتفاق النووي (6+1)، والذي تم إبرامه عام 2015، ليحد من أنشطة طهران النووية.

وبحسب نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فإن المباحثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران “في خضم المراحل النهائية”.

فيما أكدت فرنسا أنه لم يتبق سوى أيام على اتخاذ قرار بشأن إحياء الاتفاق النووي، مؤكدة أن الأمر بات بيد طهران؛ التي تطالب القوى الغربية بالتحلي بـ”الواقعية”.

وفي الحرب الروسية الأوكرانية، تقلا وكالة الأنباء الروسية عن متمردين مدعومين من روسيا قولهم إن القوات الأوكرانية قصفت أراضٍ يسيطرون عليها، فيما يعد انتهاكا لاتفاقات إنهاء الصراع في منطقة دونباس -المتنازع عليها-.

من جانبها، نفت أوكرانيا القيام بذلك في مباحثات رسمية، وسط إعلان روسيا في وقت سابق من اليوم الخميس سحبا جزئيا لقواتها.