أمير الكويت يقبل استقالة وزيري الدفاع والداخلية.. ويكلف آخرين #وزير_الدفاع #استجواب_وزير_الخارجيه

قال طارق المزرم، المتحدث باسم الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، إنه أمير الكويت أصدر مرسوما يقضي بقبول استقالة الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. بحسب ما نشرت صحيفة “القبس”.

ونقلت الصحيفة عن “المرزم” قوله إنه صدر مرسوم أميري آخر بتكليف الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، وتكليف الدكتور محمد عبداللطيف الفارس، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بحقيبة وزارة الداخلية بالوكالة.

وتقدم كل من وزيرا الدفاع والداخلية الكويتيين، أمس الأربعاء، باستقالتهما، إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بسبب الاستجوابات المتتالية، قائلين إنها “حق دستوري”، لكنهما لا غير قادرين على تحقيق طموحات الشعب الكويتي في ظل تكرارها.

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