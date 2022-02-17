حرارة وأتربة وأمطار.. تقلبات جوية بمعظم مناطق المملكة خلال الأسبوع المقبل

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، عن توقعات حالة الطقس في المملكة، بداية من غدٍ الجمعة، وحتى يوم الاثنين المقبل.

وقال المركز، في بيان، إن “معظم مناطق المملكة تشهد تقلبات جوية، ابتداءً من الغد، وحتى الاثنين 21 فبراير المقبل”.

وبين المركز أن هناك تفاوت في درجات الحرارة من الجمعة إلى الأحد، إذ تستمر الأجواء دافئة خلال النهار على معظم مناطق المملكة، ويتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى (ما بين 3 إلى 7 درجات مئوية، على مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، والأجزاء الشمالية لمنطقة المدينة المنورة.

وأضاف المركز، أن تلك الفترة تشهد رياح مثيرة للأتربة والغبار، على مدن تبوك، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، الشرقية، القصيم، والرياض، ومنطقة نجران، والأجزاء الشرقية لمنطقتي تبوك (عسير والباحة).

وأوضح أنه يتوقع أن يزداد تأثيرها يومي السبت والأحد لتصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومترا في الساعة، وقد تتسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى شبه انعدام أو انعدام للرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

وحول احتمالية هطول الأمطار، كشف المركز أنه في يومي الجمعة والسبت قد يكون هناك أمطار خفيفة على عدة مدن في مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، ويتوقع أن يمتد تأثيرها بأمطار متوسطة في مجملها لتشمل أجزاء من مناطق حائل، والرياض، والشرقية، والقصيم، كما لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.

كما حذر المركز من ارتفاع الامواج أيام السبت إلى الاثنين، إلى أكثر من 2.5 متر، على سواحل منطقة جازان، بينما تتأثر سواحل مناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة.