لهذا السبب .. السفارة في الكويت تغلق أبوابها الثلاثاء المقبل

من المقرر أن تغلق سفارة المملكة في الكويت أبوابها ، يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير الجاري، بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس.

ولفتت السفارة –عبر تويتر- عناية المواطنين بأن يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022م سيكون إجازة رسمية في المملكة العربية السعودية بمناسبة يوم التأسيس؛ وعليه ستكون السفارة مغلقة في ذلك اليوم، وسيتم استئناف العمل يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير 2022م.

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر في 27 يناير الماضي، أمرًا ملكيًا نص على أن يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية.