التعليم توقّع 3 مذكرات مع رجال أعمال لإنشاء مدارس ومبان تعليمية

وقعت وزارة التعليم، اليوم الخميس، 3 مذكرات تعاون مع رجال أعمال للمساهمة في الشراكة المجتمعية بإنشاء مدارس ومباني تعليمية.

ووقعت الوزارة مذكرة تعاون مع رجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم، لإنشاء مبان تعليمية في منطقة القصيم، وتنفيذ مبنى مدرسي بمحافظة عقلة الصقور.

كما وقعت مذكرة تعاون مع رجل الأعمال محمد بن إبراهيم الخضير، لإنشاء مبان تعليمية في منطقة القصيم، تنفيذ مبنى مدرسي للموهوبين بمحافظة رياض الخبراء.

ووقعت مذكرة تعاون مع رجل الأعمال عبدالعزيز بن عبدالله الموسى، لتنفيذ مبنى تعليمي لمدرسة ابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم (بنات) في محافظة الأحساء.