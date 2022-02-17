“الغذاء والدواء” تكشف أبرز المخالفات خلال يناير.. غرامات تصل إلى 5 ملايين ريال

كشفت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الخميس، عن حصيلة جهودها خلال شهر يناير الماضي، والتي وصلت إلى توقيع 345 مخالفة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن المخالفات تنوعت ما بين وجود بطاقة غذائية غير مطابقة للمواصفات، أو عدم وجود نظام إلكتروني بالصيدليات، أو إدراج معلومات غير صحيحة عن المنتجات.

وقالت الهيئة إنه تمت مخالفة 146، وفقا لنظام الغذاء، حيث تمثلت المخالفة في وضع بطاقة غذائية غير مطابقة للمواصفات، أو وضع بطاقة غذائية بطريقة غير صحيحة.

وبحسب نظام الغذاء، فإن المخالفة السابقة قد تغرم المخالف ما يصل إلى مليون ريال، ومنعه من ممارسة عمل غذائي لمدة تصل إلى 6 أشهر، و/أو إلغاء أو تعليق الترخيص لمدة قد تصل إلى عام.

وفي القطاع الطبي، كشفت الهيئة أن جولاتها الرقابية أسفرت عن مخالفة 125 صيدلية، بسبب عدم وجود نظام إلكتروني متكامل مع نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من هيئة الغذاء والدواء، وهو ما قد تصل عقوبته إلى 5 ملايين ريال، وإغلاق الصيدلية لمدة 6 أشهر، و/أو إلغاء الترخيص.

وفي السياق، كشفت الجولات الرقابية للهيئة أنه تمت مخالفة 63 منشأة مختصة في منتجات التجميل، بسبب تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة عن المنتج، في مخالفة تصل عقوبتها إلى غرامة 5 ملايين ريال ، وإغلاق المصنع أو المستودع حتى تصحيح المخالفة و/أو إلغاء الترخيص.

وفي المنشآت البيطرية، قالت الهيئة إنها ضبطت عددا من المخالفات لنظام المستحضرات البيطرية، تمثلت في تداول مستحضر غير مسجل، في مخالفة تصل عقوبتها إلى غرامة 5 ملايين ريال ،وإغلاق المصنع أو المستودع لحين تصحيح المخالفة، و/أو إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع.