“الحج والعمرة” تسمح لفئتين فقط من غير السعوديين بأداء فريضة الحج #عاجل

كشفت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، عن الفئات المسموح لها بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام، من غير السعوديين.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الوزارة قولها إنه “لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، أو يقيم بشكل نظامي في السعودية”.

وبحسب البيان؛ فإنه لن يسمح لحاملي تأشيرة الأعمال أو تأشيرة الزيارة بالتقدم للحصول على تصريح بأداء مناسك الحج.

ولم تعلن الوزارة عن آليات أداء الحج أو العدد المسموح له بالحضور لأداء الفريضة، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.

وكانت المملكة قد قررت، العام الماضي، اقتصار موسم الحج على عدد 60 ألف شخص فقط من المواطنين والمقيمين داخل السعودية، بشرط تلقيهم لقاح فيروس كورونا.