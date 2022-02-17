مؤشرا الأسهم الرئيسي والموازي يغلقان على انخفاض

أقفلت مؤشرات سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)، اليوم الخميس، على انخفاض، وذلك بعد تداولات وصلت قيمتها 10 مليارات ريال، إلا أنه أقفل خاسرا 18.68 نقطة، عند مستوى 12476.54 نقطة، وسط عدد أسهم متداولة 218 مليون سهم، خلال 490 ألف صفقة.

وحول الشركات الأكثر ارتفاعا، جاءت جاهز، وحديد وطني، واسمنت الرياض ، وسمو في المقدمة، فيما جاءت شركات غار، والوسائل الصناعية والحاسوب، وآيكتك، وإنماء الروابي، الأكثر انخفاضًا، بنسب تراوحت بين 3.36% و6.54%.

وحول الأسهم الأكثر نشاطا بالكمية، جاءت الوسائل الصناعية، و حديد وطني، وألف ميم ياء، وجروب فايف، وجاز في المقدمة، وحلت أسهم شركات الوسائل الصناعية، و جاهز، وحديد وطني، وألف ميم ياء، وآيكتك، الأكثر نشاطا في القيمة.

وفي السياق؛ أقفل مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضا، بعد تداولات قيمتها 86 مليون ريال، ليغلق خاسرا 58.93 نقطة، عند مستوى 25228.35 نقطة، وسط عدد أسهم متداولة 1.2 مليون سهم، خلال 3723 صفقة.