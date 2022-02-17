الأردن يقرر وقف نشر إحصائية كورونا اليومية والاكتفاء بالإعلان عنها أسبوعيا

قررت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الخميس، وقف نشر الإحصائية الخاصة بالإعلان عن الإصابات اليومية المتعلقة بفيروس كورونا، بعد انتهاء الموجة الحالية، والاكتفاء بنشر تلك الإحصائية بشكل أسبوعي.

تزامن ذلك مع إعلان الحكومة الأردنية، تخفيف الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا ورفع بعض القيود على أن يتم العمل بها بدءا من أول مارس المقبل.

وشملت تخفيض فترة العزل للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 أيام تبدأ من تاريخ أخذ عينة فحص PCR، وإلغاء الإجراءات المتعلقة بحجر المخالطين، وإلغاء فحص PCR للقادمين إلى الأردن، وعودة الدراسة حضوريا.