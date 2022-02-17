النصر يخطف 3 نقاط ثمينة بالفوز على الباطن #النصر_الباطن

خطف النصر فوزا ثمينا من الباطن بنتيجة 4 أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم فنسنت أبو بكر للنصر في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، وعزز عبدالمجيد الصليهم التقدم لفريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 24، فيما قلص فابيو إيرو الفارق بتسجيل الهدف الأول للباطن في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، أحرز خالد الغنام الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 68، ثم عاد فابيو إيرو وأحرز الهدف الثاني للباطن من ركلة جزاء في الدقيقة 79، قبل نجاح زكريا السوداني في إحراز الهدف الثالث بالدقيقة 82، فيما سجل الهدف الرابع للنصر بيتي مارتينيز من ركلة جزاء في الدقيقة 90 من عمر المباراة.