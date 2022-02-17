بايدن: روسيا قد تغزو أوكرانيا خلال الأيام المقبلة

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من غزو روسي وشيك لأوكرانيا، وذلك بالتزامن مع حالة التوتر القائمة بين البلدين.

وقال، اليوم الخميس، إن خطر اجتياح روسيا لأوكرانيا مرتفع جدا، مشيرا إلى أن موسكو قد تغزو أوكرانيا خلال الأيام المقبلة.

وعن إمكانية إجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي، أكد “بايدن”، أنه لا يخطط لإجراء محادثة هاتفية مع بوتين.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، رفض مطالب سحب قواتها من مناطق معينة ضمن نطاق أراضيها، مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية، سحب قواتها من وسط وشرق أوروبا ودول البلطيق.

وشددت في سابق، اليوم، على ضرورة وقف إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة، معربة عن رفضها جميع أشكال توسع حلف الناتو في شرق أوروبا.