ضبط 21 مخالفا لنظام البيئة لبيعهم وتخزينهم الحطب المحلي في الرياض

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط 21 شخصا مخالفا لنظام البيئة، بعد بيعهم وتخزينهم حطب محلي.

وقالت إن المخالفين بينهم 19 مواطنا ومقيمين من الجنسيتين اليمنية والباكستانية، قاموا ببيع وتخزين 366 مترا مكعبا من الحطب المحلي.

ووفقا لما أعلنه المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكد أنه تم تسليم الكميات التي ضبطت بحوزتهم من الحطب المحلي إلى الجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وذكّر مجددا بعقوبات بيع وتخزين الحطب المحلي، التي تمثلت في غرامة تبلغ 16 ألف ريال لكل متر مكعب، حداعيا الجميع بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر رقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

و‏‎يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.