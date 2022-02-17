الأزمة الروسية الأوكرانية.. أمريكا تحذر من “فوات الأوان”

تتصاعد المخاوف في العالم يوما بعد يوم من غزو روسي محتمل لأوكرانيا، رغم مساع متواصل من دول عدة لتفادي التصعيد العسكري.

وقال آنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا تستعد لشن هجوم عليها خلال الأيام المقبلة، مضيفا: “الدبلوماسية هي الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة بشأن أوكرانيا”.

وتابع: “إذا اختارت روسيا خيار الحرب في أوكرانيا فإن ردنا سيكون سريعا وحاسما”، داعيا روسيا لسحب مدرعاتها والعودة بها إلى ثكناتها.

وأكمل: ” أمام روسيا كل الفرص للبرهنة على اختيارها للدبلوماسية.. ووجهت رسالة لنظيري الروسي لاقتراح عقد اجتماع لبحث المسار الدبلوماسي لحل الأزمة”.

وطلب وزير الخارجية الأمريكي، عقد قمة لمجلس “روسيا – الناتو” لنزع فتيل التوتر، مؤكدًا أن أمريكا ستواصل مساعيها لإنجاح الجهود الدبلوماسية.

وقال إن المعلومات التي تنشرها واشنطن بشأن أوكرانيا هدفها منع الحرب، متابعا: “نأمل أن تتراجع روسيا عن قرار غزو أوكرانيا قبل فوات الآوان”.

وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة، وفقا لتقديرات أمريكية، ما أثار مخاوف مسؤولي المخابرات الغربية والأوكرانية من أن الغزو قد يكون وشيكا.