بعد وصفه بـ “الأقرع” .. فنان مصري يطالب الإعلامية الكويتية مي العيدان بـ مليون دينار #مي العيدان

قررت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت إلغاء حكم براءة المذيعة مي العيدان فى قضية الإساءة للفنان المصري أحمد بدير وتغريمها 500 دينار.

وأصدرت المحكمة حكمها الجديد، وإحالة الدعوى الى المحكمة المدنية المختصة.

وقال المحامي الذي يتولى قضية الفنان أحمد بدير إنه من المقرر أن يطالب الفنان أحمد بدير بتعويض مادي مليون دينار بعد الإساءة له.

وكانت العيدان، قد أعلنت الحكم ببراءتها في قضية “سب وقذف” الفنان المصري، أحمد بدير، معربة عن شكرها للقضاء الكويتي وذلك العام الماضي.

وبدأ الجدل عندما وصفت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، الفنان المصري، أحمد بدير بـ”الأقرع”.

وجاء الوصف تعليقا على صورة نشرتها مي للفنان وابنته، حيث قالت مي: “صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع”.

وهذا ما دفع ابنة أحمد بدير للرد على مي قائلة: “طيب أنا صحيت من النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان”.

وأضافت: “أنا أسمع عن حضرتك طبعا، وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين، بس حابة أوضحلك كام حاجة كده: أولا، أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة، وأعتقد إنك شوفتي ده كفاية فى هجوم الوطن العربي كله عليكي، اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه، وبشكر كل الناس اللي ردت غيبتنا..ثانيا لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة، فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم في جمله مفيدة، مع احترامي لكل الفنانين”.

وأكملت: “طبعا، أبويا اللي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله، وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت”.