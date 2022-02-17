تفهم_ماتفهم_مشكلتك.. رسالة من برلمان الكويت لحكومة الهند

تقدم عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، بطلب منع الأعضاء المنتسبين لحزب “بهارتيا جاناتا” في الهند بمنع الدخول إلى الكويت، لحين وقف اضطهادهم للأقليات المسلمة بالهند.

وجاء في الخطاب التي تقدم به النائب صالح ذياب المطيري، ووقع عليه 10 نواب آخرين: “نظرا لما يحدث في الهند من اضطهاد لأكبر أقلية في العالم وهي الأقلية المسلمة على يد المنتسبين لحزب بهارتيا جاناتا الحاكم، وقيامهم بمنع الطالبات المحجبات من دخول المؤسسات التعليمية في ولاية كرناتكا، ومن منطلق شرعي وإنساني، نتقدم بطلب منع الأعضاء المنتسبين لحزب بهارتيا جاناتا المتطرف من دخول الكويت إلى حين وقف اضطهاد الأقليات المسلمة”.