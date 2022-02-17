الاتحاد يفقد نقطتين ثمينتين أمام #التعاون بتعادل إيجابي #الاتحاد_التعاون

تعادل الاتحاد والتعاون بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس في الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وارتكب الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي لاعب نادي الاتحاد خطأ أمام التعاون تسبب في الهدف الأول.

ولعب فهد عائض الرشيدي كرة عرضية، إلا أن الحارس فشل في الإمساك بها لتفلت إلى داخل المرمى قبل أن يكملها مصطفى فتحي بالدقيقة 59.

وسجل هدف الاتحاد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة الثانية بعد كرة عرضية من أندري فيليبي.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي وحصد 48 نقطة من 20 مباراة متقدما بـ4 نقاط عن النصر الثاني الذي لعب 22 مباراة ويحتل الشباب المركز الثالث ولعب 20 مباراة وحصد 40 نقطة، بينما يملك التعاون 21 نقطة من 20 مباراة في المركز الحادي عشر.