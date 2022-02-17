عاجل .. تل أبيب: الرئيس الإسرائيلي سيزور تركيا

قالت الخارجية الإسرائيلية إن وفدا تركيا رفيع المستوى زار تل أبيب تحضيرا لزيارة الرئيس الإسرائيلي إلى أنقرة

أردوغان يشكر الرئيس الإسرائيلي

وتوجه الرئيس التركي،رجب طيب أردوغان،سابقا بالشكر للرئيس الإسرائيلي.

وكتب أردوغان على حسابه الموجه باللغة التركية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:” أود أن أشكر الرئيس الإسرائيلي السيد هارتسوغ على تمنياته الطيبة لي بالشفاء العاجل.

وكانت “هآرتس” الإسرائيلية قد أشارت إلى إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يتصل بنظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، كل فترة.

وأكدت “هآرتس”، أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لم يستجب بعد لدعوة رئيس حزب العدالة والتنمية أردوغان، لزيارة تركيا.

وأوضحت الصحيفة أن أردوغان، الذي في وضع صعب بسبب الأزمة الاقتصادية، لديه رغبة جادة في تحسين العلاقات مع إسرائيل.

أردوغان يغازل تل أبيب

وأضافت هآرتس: “كثف أردوغان من مغازلة إسرائيل في الأشهر الأخيرة بينما يتصارع مع الأزمة الاقتصادية الكبرى في تركيا،ويعرب صراحة كل بضعة أسابيع عن رغبته في إعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الصحيح؛ واتصل بهرتسوغ ثلاث مرات عبر الهاتف”.