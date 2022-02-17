بعد تصنيفها ” إرهابية” .. أول تعليق من حماس على قرار أستراليا

أصدرت حركة حماس الفلسطينية،اليوم، أول تعليق لها تجاه تصنيفها جماعة إرهابية من قبل أستراليا.

وأدانت حركة “حماس” الفلسطينية، توجه الحكومة الأسترالية لتصنيف الحركة منظمة “إرهابية”، معتبرة أن هذا التصنيف هو “انحياز للاحتلال الإسرائيلي، على حساب عدالة قضيتنا وحقوق شعبنا”.

بيان حماس

وقالت الحركة في بيان: “نستهجن توجه الحكومة الأسترالية لتصنيف الحركة منظمة إرهابية، وإننا وإذ نرفض هذا التصنيف، لنعده انحيازا للاحتلال الإسرائيلي، على حساب عدالة قضيتنا وحقوق شعبنا، وازدواجية معايير تكرس وتدعم احتلالا عنصريا”.

ورأت أن “هذا التوجه لدى الحكومة الأسترالية، يتنافى ويتناقض مع القانون الدولي، الذي كفل حق الشعوب في مقاومة المحتل، إذ يتجاهل ممارسات الاحتلال القمعية بحق الشعب الفلسطيني، الموثقة بتقارير حقوقية دولية، آخرها تقرير منظمة العفو الدولية”.

حماس تطالب برفع القرار

ودعت “حماس” الحكومة الأسترالية إلى “العدول عن هذا القرار الذي يسيء إلى سمعة الدولة الأسترالية، في رعايتها واحترامها لحقوق الإنسان، واعترافها بالقوانين والأعراف الدولية”، مشددة على “أننا حركة تحرر وطني، منتخبة من الشعب الفلسطيني، في انتخابات ديمقراطية، وستبقى تدافع عن حقوقه في الحريَّة والعودة وتقرير المصير”.