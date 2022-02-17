أوكرانيا سبب أم حجة؟.. مواجهة نارية وتلاسن بين روسيا وأمريكا في مجلس الأمن

نشبت مشادة حادة بين ممثل روسيا ومندوبة أمريكا في مجلس الأمن، مساء اليوم الخميس.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيل، إن العرض الروسي أمام مجلس الأمن استمرار للسردية المغلوطة والتضليل، مضيفة: “سنواصل تكثيف الجهود الديبلوماسية بشأن أوكرانيا وندعو روسيا للتخلي عن نهج المواجهة والجنوح إلى الحوار لحل الأزمة”.

فيما قال نائب مندوب روسيا في مجلس الأمن، دميتري بوليانسكي إن المزاعم الأميركية حول الغزو على أوكرانيا خطيرة، مضيفا: “التهديد بطرد السفير الروسي من واشنطن “أكثر من سخيفة””.

وأضاف: “أمر مشين أن تستفيد بنوك العالم الثالث من الأصول المجمدة لـ ليبيا التي ستحتاجها الأجيال المستقبلية في حقبة ما بعد الأزمة، وغير إنساني أن يضطر كبار السن في ليبيا أو المرضى، والذين لا يشكلون أي تهديد للأمن إلى انتظار تصريح للسفر”.