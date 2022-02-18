وظائف أكاديمية شاغرة في #الرياض و #جدة و #الاحساء

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف محاضرين في تخصص اللغة الإنجليزية و العلوم الأساسية في كلية العلوم والمهن الصحية بالرياض والبرنامج التحضيري في جدة والاحساء.

وعلى الراغبين والراغبات مِن من تتوفر لديه/لديها المؤهل المطلوب والحاصل/الحاصلة على معدل تراكمي لا يقل عن 3.75/5 (تقدير جيد جدا) في درجة البكالوريس بأحد التخصصات المطلوبة أعلاه أن يقوم/تقوم بتعبئة إستمارة التقديم عن طريق موقع الجامعة عبر الرابط التالي:

https://tapsa.ksau-hs.edu.sa/positions/Lecturer/Open.aspx

ينتهي يوم الخميس الموافق 03 مارس 2022 ويبلغ المتقدمون والمتقدمات بمواعيد المقابلات الشخصية حسب توفر التخصص المطلوب في الكلية والمدينة والمعدلات التراكمية وعدد الوظائف الشاغرة.

للاستفسار عبر البريد الالكتروني: [email protected]