ايفانكا_ترامب ووالدها وشقيقها أمام القضاء!

أمر قاض أمريكي أمس الخميس بمثول الرئيس السابق دونالد ترامب واثنين من أبنائه أمام القضاء للاستجواب في التحقيق الذي تجريه المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس حول التعاملات المالية للرئيس السابق.

وكان محامو ترامب وابنته إيفانكا وابنه جونيور قد قاوموا مذكرات الاستدعاء المرتبطة بالتحقيق في الأعمال التجارية للعائلة، قائلين إن جيمس سيست دورها كمدع عام، وأنها تمارس التمييز ضد الرئيس السابق لكونه جمهوريا.

ولكن قاضي المحكمة العليا في مانهاتن آرثر إنجورون حكم لصالح المدعية العامة، مطالباً الرئيس السابق وترامب الابن وإيفانكا بالامتثال لمطالب مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها جيمس في ديسمبر والإدلاء بشهادتهم.

وجاء الحكم بعد جلسة استماع استمرت ساعتين فى وقت سابق الخميس.

وفتحت جيمس تحقيقاً في عام 2018 بشأن “منظمة ترامب” بعد أن أدلى مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب، بشهادته أمام الكونغرس حول الممارسات التجارية للرئيس السابق.