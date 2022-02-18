أحداث فورمولا 1 أبوظبي تطيح بـ “مايكل ماسي”

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) أمس الخميس عن إقالة الأسترالي مايكل ماسي من منصب مدير السباقات في بطولة العالم للفورمولا واحد.

وجاءت الإقالة على خلفية القرارات المثيرة للجدل التي اتُخِذَت في الجولة الختامية من الموسم الماضي في جائزة أبوظبي الكبرى.

وأتى خبر إقالة ماسي من منصبه على لسان رئيس “فيا” الجديد الإماراتي محمد بن سُليّم الذي قال: أود أن أبلغكم أنه سيتم تشكيل فريق جديد لإدارة السباقات ابتداء من تجارب برشلونة (23-25 فبراير الحالي).

مضيفاً: سيتولى نيلز ويتيتش وإدواردو فريتاس بالتناوب منصب مدير السباقات، على أن يساعدهما هيربي بلاش كمستشار أول دائم.