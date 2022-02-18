حقيقة إلقاء #اليونان لـ”مهاجرين” في البحر

رفضت الحكومة اليونانية تقارير إعلامية، تفيد بأن خفر السواحل في البلاد ألقى بلاجئين في البحر قبالة جزيرة ساموس.

وقال وزير الهجرة نوتيس ميتاراكيس، مساء الخميس، إن مثل هذه التقارير ربما تكون نتيجة معلومات تركية مضللة.

وأضاف أن الدعاية التركية حول الهجرة غير الشرعية غالباً ما تؤدي إلى ظهور قصص كاذبة في وسائل الإعلام.

وقال الوزير خطياً إن اليونان تحمى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى مع الالتزام التام بالقانون الدولي.

وذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية وصحيفة “غارديان” البريطانية إنه في سبتمبر الماضي، نقل حرس الحدود اليوناني مهاجرين وصلوا من تركيا إلى جزيرة ساموس اليونانية وأعادوهم إلى القوارب ثم ألقوا بهم في البحر.

وغرق شخصان في هذه العملية.

وقال ميتاراكيس إن هناك تحقيقات مستقلة من الجانب اليونانى في مثل هذه الادعاءات.

لكن واضعي هذه التقارير لا يقدمون تفاصيل وأدلة طلبتها السلطات اليونانية، مما يجعل من الصعب التحقيق في هذه التقارير.