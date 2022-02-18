هذه أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الجمعة

تقام اليوم الجمعة 3 مباريات في دور المجموعات لأبطال أفريقيا، إذ يلتقي #الهلال و #الأهلي، أمازولو وحوريا، ووفاق سطيف والرجاء، بينما يتواجه فريقا #يوفنتوس وتورينو في الجولة 26 للدوري الإيطالي.
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين:
17:00 الحزم — : — الفتح
19:30 الفيصلي — : — الرائد
دوري أبطال أفريقيا:
17:00 الهلال – السودان — : — الأهلي – مصر
23:00 أمازولو – جنوب أفريقيا — : — حوريا – غينيا
23:00 وفاق رياضي سطيف – الجزائر — : — الرجاء الرياضي – المغرب
الدوري الإسباني:
00:00 إلتشي — : — رايو فاليكانو
الدوري الإيطالي:
23:45 يوفنتوس — : — تورينو
الدوري الألماني:
23:30 ماينز 05 — : — باير ليفركوزن
20:35 الرفاع الشرقي — : — الأهلي