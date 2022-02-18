القيادة تهنئ دولة نيبال رئيسة وحكومة وشعبا بذكرى “يوم الديمقراطية”

أرسل الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، برقية للسيدة بيديا ديفي بهانداري، رئيسة دولة نيبال الديمقراطية الفيدرالية، يهنئها فيها بمناسبة ذكرى “يوم الديمقراطية” في نيبال.

وأعرب الملك سلمان، خلال برقيته، عن خالص التهنئة وأطيب التمنيات للرئيسة النيبالية، متمنيا لها ولحكومتها وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.

في نفس السياق؛ أرسل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، رسالة إلى السيدة بيديا ديفي بهانداري، الرئيسة النيبالية، لمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلادها.

وعبر الأمير محمد بن سلمان عن أمنياته بدوام الصحة والسعادة للرئيسة النيبالية، ودوام النجاح والتقدم لحكومة وشعب نيبال، متمنيا لهم مزيدا من الازدهار.