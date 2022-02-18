21 فبراير.. ترامب يبيع عشرة آلاف منتج رقمي ويطلق منصة “Truth Social”

يستعد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، لبيع عشرة آلاف منتج رقمي، تظهر لحظات مميزة من ولايته الرئاسية.

ونشرت شبكة “بارلر” للتواصل الاجتماعي، الموالية للرئيس الأمريكي السابق، إن تلك الأعمال ستكون بصيغة (NFT)، وهي رموز غير قابلة للاستبدال، وهي عبارة عن 10 أعمال فنية أصلية، من بينها زيارة جبل راشمور في يوليو 2021، وفعاليات عيد الميلاد في البيت الأبيض.

ومن المقرر طرح هذه الأعمال في يوم 21 فبراير، وهو اليوم الذي يشهد أيضا إطلاق منصة “تروث – Truth Social” للتواصل الاجتماعي، الخاصة بالرئيس ترامب.

و”تروث – Truth Social” هي منصة قدمها “ترامب” على أنها بديل لوسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب، واستثمر فيها مليار دولار، وذلك بعد أن منع من استخدام المنصات السابق ذكرها، بسبب تحريض مؤيديه على العنف قبل أحداث الكابيتول في 6 يناير 2021.

وكانت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس السابق، قد أطلقت العام الماضي منصتها لرموز NFT، غير القابلة للاستبدال، وطرحت فيها عدة أعمال رقمية، من بينها لوحة مائية تظهر عينيها الزرقاوين.